Mỹ tìm thấy tài liệu ghi đảo Dokdo là của Nhật Bản

Ảnh chụp tấm bia ghi dòng chữ "Đảo Dokdo (mà phía Tokyo gọi là đảo Takeshima) thuộc chủ quyền của Nhật Bản" được tìm thấy ở thư viện công cộng Palisades Park.





Tờ giấy vuông nhỏ màu trắng in hình quần đảo Takeshima/Dokdo lồng trong quốc kỳ Nhật Bản được gắn ngay dưới biển hiệu Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc.



Theo Đức Vũ (DT/KBS)

Đài KBS cho hay cách đây hai ngày, chính quyền bang New Jersey đã phát hiện tài liệu ghi rõ quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, mà hai bên lần lượt gọi là Takeshima và Dokdo, trên thực tế là của Nhật Bản.Tài liệu gồm một chiếc cọc dài 1 mét ghi dòng chữ "Đảo Dokdo (mà phía Tokyo gọi là đảo Takeshima) thuộc chủ quyền của Nhật Bản". Chiếc cọc này được cắm cạnh một tấm bia cũng ghi dòng chữ tương tự. Đây là bia tưởng nhớ những phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho lính Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ II .Cả hai "bằng chứng" trên đã được vô tình tìm thấy trong thư viện công cộng Palisades Park, gây ngạc nhiên cho cả chính quyền New Jersey lẫn cộng đồng Hàn kiều tại bang này. Hội người Hàn tại New Jersey cho biết sẽ làm rõ sự thật liên quan đến thông tin này và tìm hiểu tính xác thực cũng như pháp lý của các chứng cứ trên.Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại New York cũng phát hiện một tờ giấy vuông nhỏ với cạnh dài khoảng 5cm ghi dòng chữ "Đảo Dokdo thuộc chủ quyền Nhật Bản" bằng tiếng Anh. Tờ giấy này được gắn ngay dưới biển hiệu Tổng Lãnh sứ quán Hàn Quốc.Mỹ đã lập tức tăng cường an ninh để đối phó với những vụ việc tương tự tái diễn.Những thông tin trên xuất hiện giữa lúc chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch trì hoãn việc đưa vấn đề đảo tranh chấp với Hàn Quốc ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Dự kiến, việc trì hoãn này sẽ được kéo dài ít nhất đến tháng sau nhằm xem xét khả năng cải thiện quan hệ song phương sau khi ngoại trưởng hai nước có cuộc gặp lại New York vào cuối tháng 9 vừa qua.Trước đó, Nhật Bản dự kiến đệ trình hồ sơ Takeshima/Dokdo lên ICJ vào cuối tháng này để phải đối việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Pak tiến hành chuyến thăm chưa từng có tiền lệ tới quần đảo tranh chấp hồi tháng Tám.