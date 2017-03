Mỹ trình dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

hành động mà phương Tây coi là "vỏ bọc" cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời kêu cộng đồng quốc tế thắt chặt hơn nữa những biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc hiện nay đối với Triều Tiên.

Triều Tiên phóng vệ tinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết dự thảo nói trên có khả năng được đưa ra bỏ phiếu thông qua giữa tuần này.



Trước đó, hồi đầu tuần, Trung Quốc nói rằng Hội đồng Bảo an cần thông qua một nghị quyết thận trọng về Triều Tiên, cho rằng đây là cách tốt nhất để đảm bảo căng thẳng khu vực không leo thang hơn nữa.



Trong khi đó, Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết Mátxcơva ủng hộ bản dự thảo nghị quyết nói trên, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các nước ủy viên Hội đồng Bảo an sẽ không có bất cứ khúc mắc nghiêm trọng nào (với nghị quyết này).



Đại sứ Churkin nhấn mạnh, quan điểm của Nga là vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do đó Hội đồng Bảo an nhất thiết phải có phản ứng.



Ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh vào ngày 12/12/2012, Mỹ cho rằng cần phải áp thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này, trong khi Trung Quốc lại phản đối lựa chọn này, cho rằng Hội đồng Bảo an chỉ nên đưa ra một tuyên bố kêu gọi Ủy ban trừng phạt Triều Tiên gia hạn các biện pháp trừng phạt sẵn có mà không áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới.



Tuy nhiên, theo một nguồn tin ngoại giao, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sắp tới, trong đó Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan vũ trụ Triều Tiên.



Ngoài ra, nghị quyết mới cũng nhằm tới các thực thể chính phủ và cá nhân có liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên./.

(Theo TTXVN)