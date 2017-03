Mỹ trừng phạt mafia Nhật

Kenichi Shinoda, thủ lĩnh tối cao của băng nhóm Yamaguchi-gumi - Ảnh: Reuters

Theo MỸ LOAN (TTO)



Báo New York Times đưa tin Washington sẽ đóng băng tài sản của Yamaguchi-gumi cũng như hai “bố già” Kenichi Shinoda và Kiyoshi Takayama. Mỹ sẽ cấm mọi giao dịch kinh doanh liên quan đến băng đảng Yamaguchi-gumi. Nhật báo Mainichi cho biết băng đảng Yamaguchi-gumi hoành hành ở Nhật và nước ngoài, thu nhập hàng tỉ USD mỗi năm từ các hoạt động buôn lậu ma túy, mại dâm, buôn người, rửa tiền và in tiền giả.Theo Cục Cảnh sát quốc gia Nhật, băng Yamaguchi-gumi chiếm 44% sức mạnh Yakuza Nhật với 34.900 thành viên và sở hữu một khối lượng tài sản nhiều tỉ USD ở nước ngoài. Năm 2010, cảnh sát Nhật đã bắt 68 thành viên hàng đầu và nhiều hội viên của Yamaguchi-gumi.Mainichi dẫn nguồn an ninh Nhật cho biết hiện các băng nhóm Yakuza đã vươn vòi vào các ngành kinh doanh bất động sản, tài chính và công nghệ cao ở Nhật.