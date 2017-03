Mỹ ủng hộ khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Countryman. (Nguồn: mojportal.ba)

Ông Thomas cho biết, Tổng thống Mỹ Barak Obama sẽ đề cập tới các vấn đề không phổ biến hạt nhân, cứu trợ thiên tai và an ninh hàng hải tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 6, dự kiến diễn ra tại Bali, Indonesia, vào tháng 11 tới.



Ngoài ra, tại hội nghị, ông Obama cũng sẽ trao đổi với các nước ASEAN các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn và năng lượng hạt nhân, cũng như xây dựng năng lực trong các lĩnh vực này.



Theo ông Thomas, ASEAN và Ban Thư ký ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng như một trung tâm thông tin và kết nối, bổ sung cho vai trò của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).



Về phần mình, Tổng Thư ký ASEAN Pitsuwan đã hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ, nhấn mạnh ASEAN và các quốc gia thành viên cam kết đảm bảo Đông Nam Á là khu vực phi vũ khí hạt nhân, cũng như không sở hữu bất kỳ loại vũ khí hủy diệt nào, theo đúng Hiến chương ASEAN.



Ông Pitsuwan khẳng định ASEAN đang ngày càng lớn mạnh và có một vai trò quan trọng trong các vấn đề liên quan đến các lợi ích quốc tế trong thế kỷ 21, kêu gọi Mỹ ủng hộ nghị quyết thứ ba của ASEAN tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc về Khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ).



Trước đó, hai nghị quyết của ASEAN về SEANWFZ vào các năm 2007 và 2009 đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua.



Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Countryman đang ở thăm Indonesia, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du tới các nước ASEAN./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)