Mỹ: Uy tín của Tổng thống và Quốc hội sụt giảm

Uy tín của Tổng thống Barack Obam đang sụt giảm khá nhanh. (Nguồn: TTXVN)

Đây là hệ quả của hàng loạt vụ bê bối bị phát giác cộng với tình trạng mâu thuẫn đảng phái kéo dài, làm bế tắc các quyết sách của đất nước.



Kết quả thăm dò của hãng tin kinh tế Bloomberg cho biết, trong số hơn 1.000 người Mỹ trên khắp đất nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại từ ngày 31/5 đến ngày 3/6 có 53% nhìn nhận tích cực về Tổng thống Obama, giảm 3% so với ủng hộ 56% hồi tháng Hai ngay sau khi ông Obama nhậm chức nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo.



Kết quả thăm dò cùng thời gian này của NBC News/Wall Street Journal cho biết ba vụ bê bối liên tục bị phát giác đã làm giảm niềm tin của người dân vào chính quyền, khiến tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Obama trong tháng Năm vừa qua vẫn chỉ ở mức 48%, không thay đổi so với tháng trước đó.



Có khoảng 50% số người dân Mỹ được hỏi cho rằng ông Obama đã không thật lòng khi nói rằng ông không hay biết gì về vụ Cục dịch vụ thu nhập nội địa (IRS) có hành vi phân biệt đối xử và phạm luật khi gia tăng giám sát nguồn tài chính của các nhóm bảo thủ thân đảng Cộng hòa.



Cho dù tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống 7,4% và lòng tin của người tiêu dùng tăng, nhưng ở thời điểm hiện tại lại có tới 60% cho rằng nước Mỹ đang đi trệch hướng so với 54% có tâm lý bi quan này hồi tháng Hai.



Có 55% cho rằng mâu thuẫn đảng phái dẫn tới ngân sách liên bang bị tự động cắt giảm đã gây cản trở đà phục hồi của nền kinh tế.



Kết quả thăm dò trước đó của tổ chức Rasmussen Reports cho biết chỉ có 26% những người được hỏi có sự nhìn nhận tích cực về các nghị sỹ Quốc hội Mỹ trong khi có 64% không ủng hộ.



Uy tín của Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang (Fed), ông Ben Bernanke cũng chỉ ở mức 29%./.

(Theo Vietnam+)