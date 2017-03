Mỹ và EU chưa thống nhất về siết chặt an ninh hàng không

Tuy nhiên, các nước EU đang tìm cách bảo đảm tự do cá nhân của các công dân trước khi đồng ý áp dụng biện pháp này.

Cao ủy phụ trách tư pháp của EU cho rằng, không phải tất cả hành khách đến là đối tượng để soi toàn thân và cần tôn trọng sự riêng tư của cá nhân. Hiện nhiều sân bay trên thế giới đã lắp đặt các máy soi kiểm tra an ninh mới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra an ninh cho các chuyến bay.

Thủ tướng Anh G. Brown cho biết sẽ siết chặt các biện pháp củng cố an ninh quốc gia và tối đa hóa an ninh hàng không. Anh đã thỏa thuận với các hãng hàng không Yemen để tạm ngừng các chuyến bay từ nước này tới Anh cho tới khi tình hình an ninh tại Yemen được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, chính quyền Yemen cũng quyết định ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài tại sân bay do lo ngại lực lượng khủng bố thâm nhập nước này.

Theo Nhân Dân