Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung

Cuộc tập trận mang tên "Giải pháp then chốt và Đại bàng non" (Key Resolve and Foal Eagle) sẽ diễn ra từ ngày 28/2 tới ngày 10/3 với mục đích mở rộng vị thế phòng thủ chống lại "bất kỳ một bất ngờ tiềm ẩn nào có thể nảy sinh" trên bán đảo Triều Tiên, CFC nhấn mạnh trong một thông báo.



Khoảng 12.800 binh sĩ Mỹ và 200.000 lính Hàn Quốc sẽ được huy động tham gia cuộc tập trận kéo dài 11 ngày cùng với một tàu sân bay của Mỹ, báo chí địa phương đưa tin.



"Chúng tôi luyện tập các phản ứng của Liên minh trước một số viễn cảnh thực tế vượt ngoài việc đánh bại một cuộc tấn công thông thường", tướng Walter Sharp, Tư lệnh CFC, được dẫn lời trong một thông báo. "Thông qua những viễn cảnh đó, chúng tôi sẽ luyện tập cách quản lý khủng hoảng Liên minh, ngăn chặn và nhanh chóng đánh bại mọi sự khiêu khích và hoạt động phòng thủ".



Sự công khai phô diễn lực lượng giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng đang bao trùm bán đảo Triều Tiên sau vụ đọ pháo giữa hai miền hồi tháng 11 năm ngoái gần biên giới biển tranh chấp. Trước đó, Triều Tiên bị cáo buộc đánh chìm tàu chiến Hàn Quốc ở Hoàng Hải hồi tháng 3 song Bình Nhưỡng khẳng định không liên quan.



CFC cho biết họ đã thông báo với CHDCND Triều Tiên về cuộc tập trận sắp tới, sự kiện thực chất "hoàn toàn mang tính phòng thủ". Phía Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận này và gọi đó là sự chuẩn bị cho chiến tranh.





Theo Thanh Hảo (VNN/ China Daily)