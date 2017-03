Mỹ và Trung Quốc sẽ mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng ngày 12/12 . (Nguồn: AFP)

Các phái viên cho biết thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng tiếp sau vụ phóng tên lửa ngày 12/12/2012 của Triều Tiên.



Các cuộc đàm phán này có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì.



Theo các nhà ngoại giao, Trung Quốc đang xem xét bản nghị quyết do Hội đồng Bảo an đề xuất, dự kiến được gửi cho tất cả 15 nước ủy viên hội đồng và có thể sẽ được thông qua vào tuần tới.



Hiện các quan chức ngoại giao hai nước này vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc đàm phán trên.



Các cuộc đàm phán này do Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice và Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lý Bảo Đông chủ trì tại New York./.

(Theo Vietnam+)