Mỹ vất vả giải thích về chương trình nghe lén

Trở lại Đức ngày 18-6 với tư cách tổng thống Mỹ đầu tiên viếng thăm quốc gia này trong gần 50 năm qua, ông Obama sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel để trả lời những câu hỏi về chương trình do thám PRISM vừa bị phanh phui. “Chúng tôi hiểu lợi ích của Đức trong vấn đề tự do và riêng tư cá nhân” - AFP dẫn lời ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Ông này cũng cho biết ông Obama sẽ trình bày các biện pháp bảo đảm về chính trị và luật pháp đối với chương trình trên.

Tại diễn đàn G8 tuần tới tại Bắc Ireland, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ phải thảo luận về PRISM. “Châu Âu muốn dàn xếp mọi việc nhưng ý kiến công luận khá mạnh mẽ ở đây” - giám đốc Heather Conley của chương trình châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế nhận định.

Ngày 14-6, theo AP, chính quyền Berlin đã thẩm vấn các ông lớn của Mỹ như Google và Microsoft về hoạt động nghe lén của Washington. Cùng ngày, Facebook, Microsoft thừa nhận đã nhận được hàng ngàn yêu cầu từ các cơ quan chức năng Mỹ để cung cấp thông tin của 18.000-31.000 người sử dụng trong sáu tháng cuối năm 2012. Trước đó, Google cũng thừa nhận việc trao thông tin cho NSA.

Theo Trần Phương (Tuổi Trẻ)