Mỹ: Vụ tấn công lãnh sự quán ở Libya được lên kế hoạch kỹ

Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi chìm trong biển lửa trong vụ tấn công đêm ngày 11/9.

Tuyên bố trên của Mỹ làm dấy lên lo ngại về vai trò của những kẻ cực đoan trong phong trào biểu tình được gọi là Mùa xuân Ả rập tại Trung Đông và Bắc Phi.

Thông tin ban đầu cho rằng vụ tấn công là kết quả của cuộc biểu tình biến thành bạo động ở lãnh sự quán, song khi các thông tin chi tiết mới xuất hiện, giới chức trách Mỹ và các chuyên gia cho rằng đây là một âm mưu được lên kế hoạch chi tiết, trùng với lễ kỷ niệm 11 năm vụ khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ.

Những kẻ tấn công có vẻ như đã dùng các cuộc biểu tình về bộ phim chế nhạo đấng tiên tri Mohammad làm cái cớ để tiến hành một cuộc tấn công lớn, trong đó chúng triển khai cả vũ khí cầm tay loại nhỏ và rocket chống tăng. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ, lấn lướt cả lực lượng an ninh ở lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

“Đó là giả thuyết khả thi nhất vào lúc này”, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết. “Đây là một cuộc tấn công phức tạp. Bọn chúng có vẻ như dùng cuộc biểu tình làm cơ hội tấn công”.

Các quan chức Mỹ cũng cho rằng những tay súng xả đạn vào lãnh sự quán Mỹ và khiến đội an ninh của Mỹ phải lùi bước trong nhiều giờ, có thể có liên hệ với al-Qaeda hoặc được nhóm khủng bố này khích lệ.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers nhận định vụ tấn công rất giống với cách tấn công của al-Qaeda. “Vẫn còn một số thông tin chưa được rõ, nhưng rõ ràng là vụ tấn công rất giống với kiểu của al-Qaeda”, nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho biết trên CNN.

Cũng có thông tin cho rằng nhóm chiến binh Ansar al-Sharia, một trong rất nhiều nhóm chiến binh Hồi giáo hoạt động ở miền đông Libya, có thể là thủ phạm của vụ tấn công.

Ngay sau vụ tấn công, Mỹ đã phái 2 khu trục hạm của hải quân tới ngoài khơi bờ biển Libya và triển khai đội chống khủng bố tinh nhuệ 50 người của lực lượng lính thủy đánh bộ để củng cố an ninh ở sứ quán Tripoli.

Mỹ cũng triển khai máy bay do thám không người lái giúp Tripoli lần tìm chiến binh đã thực hiện vụ tấn công. Các máy bay này đã bay trên vùng trời Libya kể từ cuộc không kích lật đổ Gadhafi vào năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ đang làm nhiệm vụ thiệt mạng kể từ những năm 1970, làm dấy lên nghi vấn về tình trạng an ninh ở Benghazi, thành phố lớn thứ hai Libya, đặc biệt là làm thế nào những kẻ tấn công có thể phá vỡ hàng rào an ninh, xông vào lãnh sự quán trong vòng 15 phút xả đạn.

Được biết giới chức Mỹ tại Libya đã tiến hành một đợt kiểm tra an ninh kỹ lưỡng trước lễ kỷ niệm 11/9 năm nay và không phát hiện thấy mối đe dọa nào. Bản thân lãnh sự quán ở Benghazi, gồm nhiều tòa nhà, được bảo vệ an ninh “nghiêm ngặt”, như có lực lượng an ninh địa phương cắm chốt ở bên ngoài, một vành đai hàng rào các nhân viên an ninh và một nhóm an ninh được Bộ Ngoại giao Mỹ tuyển chọn.

Một đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ được triển khai bảo vệ sứ quán ở Tripoli, tuy nhiên lãnh sự quán ở Benghazi, không giống như những cơ sở ngoại giao khác của Mỹ, lại không có sự hiện diện của lực lượng này.

