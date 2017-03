Mỹ: Vừa đi vừa nhắn tin bị tai nạn

Trường hợp tiêu biểu như bà Valerie Jarrett - trợ lý ứng cử viên tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị trượt ngã nhưng rất may bà chỉ bị trẹo mắt cá chân.

Theo Hiệp hội Bác sĩ cấp cứu Mỹ, tai nạn giao thông xảy ra khi nạn nhân đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp, xe máy, xe bánh trượt. Một số trường hợp tự vấp ngã, nhiều người khác thì lao thẳng xe vào tường hoặc cột đèn.

Đầu năm nay tại San Francisco, một phụ nữ đã bị xe tải cán chết do chị này vừa đi vừa nhắn tin rồi bước xuống lòng đường lúc nào không hay. Tại vùng Bakersfield, một người đàn ông bị xe hơi tông trong lúc vừa nhắn tin vừa băng qua đường.

Ủy ban An toàn sản phẩm cho người tiêu dùng ở Mỹ cho biết chưa có đánh giá nào ở cấp quốc gia liên quan đến các vụ tai nạn do nhắn tin. Tuy nhiên, Ủy ban cũng nhận được vài báo cáo từ địa phương cho biết một cô gái 15 tuổi bị ngã đến chấn thương trong khi vừa cưỡi ngựa vừa nhắn tin. Một cô bé khác 13 tuổi bị bỏng chân tay và bụng do soạn tin nhắn trong lúc nấu mì sợi.