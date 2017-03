Mỹ: Xả súng vào đoàn diễu hành, 19 người bị thương

Chiều 12-5 (giờ địa phương), những kẻ lạ mặt đã xả súng vào đoàn diễu hành 400 người mừng Ngày của Mẹ tại khu phố North Villere, TP New Orleans (bang Louisiana), làm 19 người bị thương gồm hai trẻ em 10 tuổi.

Hãng tin AP cho biết có ba người bị thương nghiêm trọng, trong đó hai người phải trải qua phẫu thuật trong đêm 12-5.

Hình ảnh các nạn nhân nằm trên phố, máu vương vãi trên vỉa hè làm gợi nhớ lại ký ức kinh hoàng của vụ đánh bom khủng bố tại cuộc thi marathon ở TP Boston cách đây gần một tháng, làm ba người chết và hơn 260 người bị thương.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở TP New Orleans nói FBI xác định vụ xả súng chỉ là vụ bạo lực đường phố chứ không phải là hành động khủng bố.

Một người đàn ông bị thương sau vụ xả súng ở TP New Orleans ngày 12-5. Ảnh: TIMES-PICAYUNE

Cảnh sát trưởng TP New Orleans Ronal Serpas cho biết cảnh sát thấy có ba nghi can đàn ông chạy khỏi hiện trường ngay sau vụ nổ súng. Trong số ba nghi can, có một tên khoảng 18-22 tuổi. Ông nói những phát đạn có thể được bắn ra từ hai khẩu súng.

Tổ chức phòng chống tội ác phi chính phủ Crimestoppers và Cục Quản lý rượu, thuốc lá, súng đạn và chất nổ liên bang Mỹ đã treo thưởng tổng cộng 10.000 USD cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt giữ và truy tố các nghi can.

Ngày 13-5, cảnh sát TP New Orleans cho biết họ đã có trong tay một băng ghi hình cho thấy một nghi can mặc áo thun trắng, quần đậm màu đứng quan sát đoàn diễu hành. Khi người này đi đến đám đông thì mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó người đàn ông này cũng chạy khỏi hiện trường.

Hình ảnh của nghi can này (cắt từ băng ghi hình) đã được đưa lên trang chia sẻ video trực tuyến Youtube để mọi người có thể giúp nhận dạng.

LÊ LINH