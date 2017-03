Mỹ: Xăng dầu tăng, lo chuyển nhà

Giá dầu thấp nhất trong sáu tuần qua Ngày 22-7, trên thị trường New York (Mỹ), giá dầu thô giao trong tháng 8 giảm còn 127,20 USD/thùng. Trên thị trường London (Anh), giá dầu giao tháng 9 giảm còn 128,81 USD/thùng. Trên thị trường New York, đây là lần giảm giá dầu thứ tư trong năm phiên giao dịch gần đây. Hiện giá dầu đang ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Nguyên nhân giá dầu giảm là do cơn bão Dolly không còn ảnh hưởng đến các giàn khoan dầu trong vịnh Mexico vì đã chuyển hướng tiến vào vùng biên giới Mỹ-Mexico. Các nhà đầu tư cũng đang rút vốn ra khỏi thị trường dầu sau khi đẩy giá lên trên 140 USD/thùng. NG.H (Theo AP)