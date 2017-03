Mỹ xem lại chiến lược tăng quân tới Afghanistan

Đồng thời tổng thống Obama khẳng định việc giảm từ từ sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan sẽ bắt đầu vào giữa năm 2011.



Trước đó, ngày 1/7, Hạ viện Mỹ đã chuẩn chi ngân sách bổ sung trị giá 37 tỷ USD cho cuộc chiến Iraq và chiến dịch tăng quân tại Afghanistan do Tổng thống Obama đề xuất.



Trong số này, chỉ riêng kế hoạch của Nhà Trắng về triển khai thêm 30.000 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan đã cần tới 33 tỷ USD.



Ngày 8/7, Liên hợp quốc đã hoan nghênh việc chính quyền Afghanistan đưa 23 chương trình ưu tiên ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước, phát triển, hòa bình và an ninh... nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức tại nước này vào cuối tháng 7.



Phát biểu tại hội nghị của Ủy ban phối hợp và giám sát chung (JCMB) tổ chức tại Kabul, Đặc phái viên của Tổng Thư ký tại Afghanistan Staffan de Mistura cho rằng chương trình này là bằng chứng cho thấy sự chuyển giao trách nhiệm và quyền lãnh đạo cho người Afghanistan.



Các quan chức Afghanistan cho biết hội nghị sắp tới cũng là cơ hội để cộng đồng quốc tế hỗ trợ các ưu tiên của Afghanistan về chống tham nhũng, xây dựng lực lượng an ninh quốc gia đủ tin cậy và thực hiện tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc./.





(TTXVN/Vietnam+)