Mỹ yêu cầu LHQ phải có hành động với Triều Tiên

Ông Mark Toner. (Nguồn: talcualdigital.com)

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết trong cuộc gặp ba bên ngày 4/12, tại Washington, đặc phái viên Mỹ tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies cùng hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định rằng nếu Triều Tiên thật sự tiến hành vụ phóng tên lửa, "chúng tôi sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải có hành động. Luôn có rất nhiều cách để tăng cường các đòn trừng phạt."



Hội đồng Bảo an đã ba lần áp dụng lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên trong vòng sáu năm qua.



Cùng ngày, một nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an không nêu tên cho biết Liên hợp quốc sẽ có phản ứng mạnh nếu Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa.



Trong khi đó, hai quan chức Mỹ cũng yêu cầu giấu tên, nói rằng Hải quân Mỹ đã bắt đầu đưa một số tàu chiến tới tới Tây Thái Bình Dương để chuẩn bị đối phó với việc Triều Tiên phóng tên lửa như dự định.



Theo các quan chức trên, việc đưa các tàu chiến có khả năng mang tên lửa đạn đạo tới khu vực này là một phần của tiến trình nhằm tái đảm bảo với các đồng minh của Mỹ tại đó./.

(Theo Vietnam+)