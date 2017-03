Mỹ yêu cầu WikiLeaks hoàn trả tài liệu quân sự

Phát biểu trước báo giới tại Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc Geoff Morrell nêu rõ bộ trên "yêu cầu Wikileaks hoàn trả ngay lập tức cho Chính phủ Mỹ tất cả tài liệu mà họ trực tiếp hay gián tiếp thu thập được" từ các cơ sở dữ liệu hay hồ sơ của Lầu Năm Góc.



Ông Morrell cũng cho biết, việc công bố số lượng lớn các tài liệu trên của trang web này đã đe dọa sự an toàn của các binh sỹ, các đồng minh của Mỹ cũng như các công dân Afghanistan đang cộng tác, giúp đỡ Washington trong nỗ lực tái thiết hòa bình và ổn định trong khu vực.



Người sáng lập ra WikiLeaks, Julian Assange, 39 tuổi, từng là một lập trình viên và tin tặc có tiếng, cho rằng việc công khai các tài liệu trên sẽ giúp công chúng tập trung vào cuộc tranh luận về cuộc chiến tại Afghanistan cũng như hiểu rõ hơn về những góc khuất của cuộc chiến này. Hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Lầu Năm Góc đang phối hợp điều tra vụ việc trên.



Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/8, WikiLeaks lại cho đăng tải một tập tin được mã hóa mang tên "Bảo hiểm," hành động cho thấy nhiều khả năng trang mạng này sẽ công bố thêm nhiều tài liệu mật nữa nếu Chính phủ Mỹ tiếp tục can thiệp vào các hoạt động của họ.



Chủ tịch Viện Nghiên cứu mật mã có trụ sở tại Mỹ Paul Kocher cho biết tập tin 1,4G này có dung lượng lớn hơn gấp 20 lần so với những tài liệu mật mà WikiLeaks đã tung lên mạng hồi tháng trước. Tuy nhiên tập tin mật này không thể được mở ra trừ khi WikiLeaks cung cấp mật mã để mở khóa.



Trước đó, ngày 25/7, khoảng 92.000 tài liệu quân sự, tình báo về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan giai đoạn 2004-2009 đã xuất hiện trên trang mạng Wikileaks. Các tài liệu gồm nhiều nội dung, từ các vụ giết hại dân thường Afghanistan bị ỉm đi cũng như những chiến dịch bí mật truy quét lực lượng phiến quân Taliban của lính Mỹ.



Ngoài ra, còn có cả các thông tin tình báo, các báo cáo chi tiết về những cuộc gặp gỡ với quan chức Afghanistan cùng những tài liệu cho thấy giới chức Washington lo ngại cơ quan tình báo Pakistan ngầm hậu thuẫn lực lượng nổi dậy./.





