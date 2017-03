Myanmar bắt giữ 8 kẻ liên quan tới các vụ đánh bom

Cảnh sát dò tìm chất nổ tại khách sạn Traders, nơi xảy ra vụ đánh bom ở Yangon (Nguồn: AFP)

Trả lời báo giới tại Yangon, ông Zaw Win cho biết một số vụ nổ bom gây thương vong đã liên tiếp xảy ra trong các ngày từ 11-14/10 ở nhiều thành phố của Myanmar, trong đó có cả Yangon - thành phố lớn nhất quốc gia này.



Chất nổ được cho là bom hẹn giờ tự tạo. Kết quả thẩm vấn cho thấy các vụ đánh bom được thực hiện nhằm đe dọa các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng vào nước này.



Cũng theo ông Zaw Win, các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng Saw Myint - một trong 8 nghi can bị bắt và Saw Nay Toe - kẻ vẫn đang lẩn trốn, là thành viên thuộc nhóm phiến quân sắc tộc Liên minh Dân tộc Karen (KNU).



Theo truyền thông Myanmar, KNU - ký thỏa thuận ngừng bắn lịch sử với chính phủ hồi tháng 1/2012 - hiện có quan hệ tốt đẹp với chính phủ.



Tuy nhiên, các thủ lĩnh nhóm phiến quân này phủ nhận mọi sự liên quan đến các vụ đánh bom gần đây và đang hợp tác với giới chức Myanmar trong quá trình điều tra vụ việc./.

(Theo Vietnam+)