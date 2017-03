Myanmar chính thức giải thể chính quyền quân sự

Lễ tuyên thệ này là bước hoàn tất quá trình chính thức chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân sự sang một chính phủ dân sự trên danh nghĩa.



Đài truyền hình quốc gia và phương tiện truyền thông Myanmar cho biết Thống tướng Than Shwe ngày 30/3 đã "chính thức tuyên bố giải thể" chính quyền quân sự và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ mới sau khi ông Thein Sein tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống.



Ám chỉ đến Hội đồng Hòa bình và Phát triển Nhà nước Myanmar (SPDC) mà ông Than Shwe giữ cương vị chủ tịch, tin tức truyền hình dẫn một sắc lệnh do ông Than Shwe ký nêu rõ "kể từ thời điểm nội các mới nhậm chức, SPDC đã chính thức bị giải thể".



Tân Tổng thống U Thein Sein cũng đã chỉ định 30 bộ trưởng nội các, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Hla Min; Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Ko Ko và Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin.



Nguồn tin Quốc hội cho biết thêm, Tướng Min Aung Hlaing cùng ngày đã được chỉ định làm Tổng Tư lệnh Quân đội Myanmar. Ông Min Aung Hlaing cũng tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống U Thein Sein.





(Vietnam+)