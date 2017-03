Myanmar quy định các thủ tục vận động tranh cử

Theo quy định, các ứng cử viên đại diện cho các đảng tranh cử phải đăng ký với các tiểu ban bầu cử liên quân bảy ngày trước khi tổ chức hội họp và diễn thuyết tại một địa điểm đã định; những người muốn tổ chức diễn thuyết tại trụ sở của đảng chỉ cần thông báo trước với các tiểu ban trên mà không cần đăng ký.



Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, quy định nghiêm cấm những người tham gia hội họp tranh cử vẫy cờ hoặc giương khẩu hiệu trên đường đi đến địa điểm tranh cử, cấm mang theo gậy gộc, dao, vũ khí và đạn dược hay bất cứ vật dụng nguy hiểm nào.



UEC cảnh báo có thể thu hồi lệnh cho phép hội họp tranh cử nếu cần để đảm bảo an ninh, luật pháp và hòa bình. Lực lượng an ninh có thể can thiệp bảo vệ nhằm bảo đảm cuộc hội họp tranh cử diễn ra suôn sẻ.



Tính đến nay, UEC đã chấp thuận 40 trong tổng số 47 chính đảng đăng ký tham gia tranh cử. Số còn lại đang chờ ủy ban này quyết định.



Trong số 40 chính đảng trên có 35 đảng mới và 5 đảng cũ ra đời từ cuộc tổng tuyển cử thập niên 90 của thế kỷ trước.



Ngày 13/8 vừa qua, cùng với tuyên bố ấn định ngày tổng tuyển cử, UEC cũng thông báo từ ngày 16-30/8 các chính đảng đăng ký danh sách các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử tương ứng./.





(TTXVN/Vietnam+)