Mỹ-Mexico khép lại tranh chấp về lưu thông xe tải

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mexico Felipe Calderon đang ở thăm, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: "Sau gần 20 năm, chúng ta cuối cùng đã tìm ra cách thức rõ ràng để giải quyết vấn đề lưu thông xe tải giữa hai nước."



Ông Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ thương mại Mỹ-Mexico, đồng thời cam kết sẽ làm việc với Quốc hội Mỹ và thúc đẩy thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh lưu thông vận tải xuyên biên giới, loại bỏ hàng tỷ USD thuế đánh vào hàng hóa của Mỹ, mở rộng xuất khẩu của Mỹ với Mexico và tạo ra nhiều việc làm cho cả hai nước tại khu vực biên giới.



Theo Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có hiệu lực từ năm 1994, các nước thành viên là Canada, Mexico và Mỹ phải mở cửa biên giới cho các loại xe chạy đường dài lưu thông. Nhưng quy định đó chưa được thực hiện giữa Mỹ và Mexico do Mỹ e ngại xe tải của Mexico chưa đáp ứng tiêu chuẩn của Mỹ về an toàn và môi trường. Không những thế, đây cũng là vấn đề gây tranh cãi gay gắt bởi đội ngũ xe tải Mỹ cho rằng thỏa thuận như vậy sẽ làm mất công ăn việc làm ở các bang miền Nam nước Mỹ, chưa kể còn gây phương hại an ninh biên giới.



Kể từ năm 1982, Mỹ đã hạn chế xe tải Mexico đi vào các thành phố biên giới của nước này. Đến năm 2009, Mỹ ngừng dự án thí điểm cho phép các xe tải Mexico đi vào quá biên giới Mỹ 3.200km, dẫn tới việc Mexico áp dụng hình thức "trả đũa" đối với gần 90 mặt hàng của Mỹ.



Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết việc vận chuyển hàng hóa qua lại tự do có thể giúp người tiêu dùng ở hai nước tiết kiệm được hơn 400 triệu USD chi phí vận chuyển mỗi năm. Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy giao dịch thương mại giữa Mỹ và Mexico đạt khoảng 1 tỷ USD/ngày.



Bộ Thương mại Mỹ nhận định thỏa thuận trên sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội để phát triển giao dịch thương mại biên giới. Tuy nhiên, thỏa thuận còn phải được thông qua tại Quốc hội Mỹ.



Cũng trong ngày 3/3, Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Mexico đã cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống bạo lực liên quan ma túy.



Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy viện trợ của Mỹ cho việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho các lực lượng của Mexico tham gia cuộc chiến này.



Chính quyền Tổng thống Obama có kế hoạch giải ngân 900 triệu USD cho Mexico vào cuối năm nay trong khuôn khổ của Sáng kiến Merida, một kế hoạch do Mỹ đề nghị với chi phí 1,4 tỷ USD trong thời gian ba năm nhằm chống tội phạm có tổ chức ở Mexico.



Mỹ được coi là thị trường chính cho những kẻ buôn bán ma túy ở Mexico và là nước cung cấp hàng đầu vũ khí bất hợp pháp vào Mexico./.





(TTXVN/Vietnam+)