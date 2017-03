Mỹ-New Zealand nối lại tiếp xúc quân sự

Theo trang web Bộ Quốc phòng Mỹ, hai bên đã ra tuyên bố chung nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ các sáng kiến gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo, thảm họa ở châu Á-Thái Bình Dương và tập trận chung.

Tại cuộc họp báo sau đó, hai bộ trưởng thông báo Mỹ và New Zealand đã nhất trí nối lại tiếp xúc quân sự sau gần 30 năm gián đoạn. Bộ trưởng Chuck Hagel cho biết một tàu hải quân New Zealand sẽ đến thăm Trân Châu Cảng năm sau và tháng sau hai nước sẽ thảo luận quân sự ở Honolulu. Sắp tới New Zealand cũng sẽ cử một tàu chiến tham gia lực lượng chống cướp biển đa quốc gia do Mỹ chỉ huy tại vịnh Aden.

Bộ trưởng Jonathan Coleman nói từ năm 2014, New Zealand sẽ gửi cố vấn quân sự tham gia các sáng kiến hòa bình toàn cầu do Mỹ dẫn đầu. Ông cho biết tháng sau, lực lượng phòng vệ New Zealand sẽ tập trận chung với các đối tác quốc tế tại New Zealand. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Jonathan Coleman đã tặng Bộ trưởng Chuck Hagel chiếc áo của đội bóng bầu dục All Blacks.

Năm 1984, New Zealand cấm tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc có trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ đi vào vùng biển nước này. Để trả đũa, Mỹ cấm tàu hải quân New Zealand ghé các quân cảng Mỹ và ngưng các thỏa thuận quân sự với New Zealand. Năm ngoái, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm tàu hải quân New Zealand ghé quân cảng Mỹ.

THẠCH ANH