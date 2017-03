Mỹ-Trung sẽ tăng cường đối thoại hơn

Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình nhận xét chuyến thăm này rất hữu ích trong việc thúc đẩy quan hệ quân sự và chính phủ hai nước. Ông chỉ trích Nhật quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “trò cười”. Ông Leon Panetta nhận xét Mỹ và TQ là hai cường quốc ở Thái Bình Dương và tin tưởng hai bên sẽ tăng cường đối thoại hơn nữa.

Tại cuộc họp báo, ông Leon Panetta cho biết cuộc gặp dự kiến trong 45 phút nhưng kéo dài 2 tiếng vì ông Tập Cận Bình muốn nêu nhiều vấn đề chiến lược song phương. Ông ghi nhận trong các cuộc gặp, các lãnh đạo TQ đều nói TQ không xem sự hiện diện của Mỹ ở châu Á là mối đe dọa.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo trong cuộc nói chuyện giữa Bộ trưởng Leon Panetta và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, từ an ninh ở bán đảo Triều Tiên đến giải quyết tranh chấp lãnh hải theo giải pháp hòa bình.

Cùng ngày, Bộ trưởng Leon Panetta đã có bài phát biểu tại Học viện Kỹ thuật Thiết giáp trước các binh sĩ TQ.

Ông khẳng định Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á-Thái Bình Dương vì an ninh và thịnh vượng của Mỹ gắn liền với khu vực này hơn hết và khu vực này quan trọng với các quyền lợi kinh tế, ngoại giao và an ninh của Mỹ. Ông nói mục tiêu của chiến lược hướng Đông vẫn là gắn kết quan hệ với TQ chứ không nhằm kiềm chế hay đe dọa TQ.

Sau TQ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ thăm New Zealand vào ngày 20-9. Đây là chuyến thăm New Zealand đầu tiên của một bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau 30 năm. Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman tuyên bố bác bỏ khả năng tàu chiến Mỹ đến New Zealand và khẳng định hai bên không có bất cứ thay đổi chính sách nào.

Báo Stuff (New Zealand) cho biết năm 1984, New Zealand đơn phương ngưng thực hiện hiệp ước phòng thủ Mỹ-Úc-New Zealand ký kết năm 1951. Tuy nhiên, quan hệ quân sự hai nước ấm lên đáng kể trong những năm gần đây. Năm nay, lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến New Zealand tập trận chung và New Zealand đã tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2012) ở Hawaii.

Trang web Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin ngày 17-9 (giờ địa phương), lần đầu tiên hải quân TQ và Mỹ tập trận chống cướp biển ở vịnh Aden. Tàu khu trục USS Winston S. Churchill trang bị tên lửa hành trình của Mỹ và tàu khu trục Y Dương trang bị tên lửa của TQ tham gia.

ĐĂNG KHOA - THẠCH ANH