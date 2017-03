Na Uy: Lời kể nhân chứng vụ thảm sát đẫm máu trên đảo

Một bức ảnh được chụp ngày 21/7, trong ảnh

Theo An Bình ( Dân trí)



Vài giờ sau vụ đánh bom lớn ở trung tâm thủ đô Oslo, những thông tin về một nỗi khiếp sợ khác đã xuất hiện: vụ xả súng bừa bãi vào các thanh thiếu niên tại một trại hè do Công đảng cầm quyền Na Uy tài trợ trên một hòn đảo nhỏ ở phía tây thủ đô.Theo con số thống kê mới nhất, vụ tấn công làm ít nhất 84 người đã thiệt mạng và cảnh sát cảnh báo rằng còn số này còn tăng vì vài người vẫn mất tích. Đây là một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới.Tay súng đã bắn bừa bãi vào những người tham gia trại hè trên đảo Utoeya, khiến họ hoảng loạn, trước khi tên này bị cảnh sát bắt giữ.Các nhân chứng cho hay thủ phạm đã mặc đồng phục cảnh sát để lôi kéo các nạn nhân, sau đó bắn họ 2 lần để chắc chắn rằng họ đã chết.Nhân chứng Dana Berzingi kể lại rằng tên cảnh sát giả mạo đã yêu cầu mọi người lại gần, sau đó rút các vũ khí và đạn dược từ trong một chiếc túi và bắt đầu bắn.“Vài nạn nhân đã giờ vờ như họ đã chết để lừa tay súng”, Berzingi, 21 tuổi, nói. Nhưng sau khi bắn các nạn nhân bằng một khẩu súng, thủ phạm tiếp tục bắn họ vào đầu bằng một khẩu súng săn.“Tôi đã mất vài người bạn”, Berzingi, với hai ống quần dính đầy máu, nói. Chàng thanh niên này cho biết cậu đã sử dụng điện thoại di động của một trong số những người bạn bị bắn chết để gọi cho cảnh sát.Emilie Bersaas, một trong số các thanh niên tham gia trại hè trên đảo, cho hay cô đã chạy vào trong tòa nhà của một trường học và trốn dưới gầm giường khi vụ nổ súng bắt đầu.“Có lúc vụ nổ súng xảy ra rất, rất gần tòa nhà. Tôi nghĩ có một lần tòa nhà đã bị trúng đạn và mọi người trong phòng bên cạnh hét lên rất lớn”.“Tôi nằm bên dưới gầm giường trong 2 giờ, sau đó cảnh sát đập cửa sổ và xông vào. Cứ như thể đây không phải là chuyện có thật, đặc biệt ở Na Uy. Đó không phải là điều có thể xảy ra tại đất nước này”, Bersaas nói.Một người tham gia trại hè khác, Niclas Tokerud, đã giữ liên lạc với chị gái trong vụ tấn công thông qua tin nhắn điện thoại.“Cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi nói rằng: “Đã xảy ra nổ súng, em rất sợ. Nhưng em đang trú ẩn và vẫn an toàn. Em yêu chị”, cô Nadia Tokerud, cho biết.Khi lên một chiếc thuyền và rời khỏi đảo sau khi nỗi sợ hãi qua đi, Tokerud gửi thêm một tin nhắn nữa: “Em đã an toàn”.Những hình ảnh quay từ trên cao và được chiếu trên truyền hình cho thấy các đặc công đã tiếp cận bằng thuyền khi những người sống sót đang cố gắng bơi vào bờ.Những người khác cố gắng trốn dưới các bụi cây, kêu gọi trợ giúp thông qua tin nhắn điện thoại vì sợ rằng việc gọi điện sẽ khiến họ bị phát hiện. Một số người nhìn loáng thoáng thấy tay súng cho hay anh ta là người cao ráo và tóc màu vàng.Anita Bakaas, mẹ của một cô gái sống sót trong vụ xả súng, nói có khoảng 600 người đã tham gia cắm trại trên đảo.Con gái mà đã trốn trong một nhà vệ sinh cùng 4 cô gái khác trong khoảng 1 giờ, giữ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại.Cô gái nói với mẹ rằng vụ nổ súng bắt đầu sau khi những người đi cắm trại được thông báo về vụ đánh bom trại Oslo, xảy ra trước đó vài giờ.Trong khi cô trú ẩn, những người đứng bên ngoài cánh cửa toilet đã bị bắn và bị sát hại, bà Bakaas cho biết.Ali Esbati, một chính trị gia Thụy Điển gốc Iran có mặt tại buổi cắm trại, cho biết ông đã nhìn thấy thủ phạm vài giờ sau khi vụ nổ súng bắt đầu.“Tôi nhảy xuống nước giống vài người khác, bơi ra xa bờ vài mét và cố gắng nhìn xem tay súng có đến gần hay không”, ông Esbati nói.Một số nhân chứng đã miêu tả cảnh những người cắm trại nhảy xuống nước trong trạng thái hoảng sợ nhằm thoát khỏi vụ nổ súng. Nhưng tay súng vẫn bắn vào những người đang bơi khỏi đảo.“Tôi nhìn thấy nhiều người chết. Thủ phạm ban đầu bắn vào những người trên đảo. Sau đó, hắn ta bắn đầu bắn vào mọi người dưới nước”, nhân chứng Elise nói.Cảnh sát cho hay họ đang tìm kiếm các vùng nước quanh đảo xem còn các thi thể nữa hay không. Cảnh sát đang làm tất cả những gì có thể.Andre Skeie, 26 tuổi, nói anh đã nhìn thấy 20 thi thể dưới nước sau khi tới đảo để trợ giúp sơ tán mọi người.Vụ thảm sát trên đảo Utoeya, cùng với vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Oslo, đã khiến người dân Na Uy bị sốc, đặc biệt khi Na Uy lại là quốc gia yên bình ở vùng Bắc Âu, luôn xếp thứ hạng cao trong các bảng đánh giá về chỉ số hạnh phúc và thịnh vượng.