Nam California (Mỹ): Tại sao bão lửa?

Theo các chuyên gia điều tra hỏa hoạn, nguyên nhân cháy ban đầu là do dây điện đứt. Sau đó, các mẩu than lớn nhờ gió lớn có thể bay xa cả dặm gây cháy tiếp. Thế rồi có người đã cố ý phóng hỏa để tạo những vụ cháy lớn tiếp theo. Ngoài gió và thời tiết khô hạn, do địa hình nhiều đồi dốc nên lửa lan nhanh hơn đất bằng.

Cơ quan điều tra bắt đầu nghi ngờ có người cố ý gây cháy khi họ tìm thấy nhiều điểm phát hỏa trong cùng một vụ cháy. Cục Điều tra liên bang (FBI) đã gửi một số chứng cứ thu thập được đến phòng phân tích xét nghiệm. Theo Charles P. Ewing, nhà tâm lý học tội phạm và giáo sư luật tại Đại học bang New York ở Buffalo, vụ cháy chắc chắn thu hút sự quan tâm của những kẻ có tâm lý thích phóng hỏa. Đó thường là những kẻ đã từng tạo ra các vụ cháy tương tự hoặc làm cho các vụ cháy do tự nhiên tồi tệ thêm.

Theo các chuyên gia, thủ phạm của 50% số vụ cháy có sắp đặt là thanh thiếu niên. Động cơ thường là do tò mò, không chủ tâm gây thiệt hại nghiêm trọng. Động cơ gây cháy từ người lớn mới phức tạp hơn nhiều. Có người chỉ thực sự đạt được khoái cảm tình dục khi phóng hỏa. Người khác muốn thu hút sự chú ý của người khác và có khi cũng tham gia vào dập tắt ngọn lửa do chính họ gây ra. Chủ tịch Harold Schaitberger đưa ra một khả năng khác: Dân nhập cư vượt biên giới trái phép thường đốt lửa trại và không dập tắt nên lửa lan ra gây cháy lớn.