Nạn nhân Việt Nam đã dũng cảm cứu người

Nhật báo Czech Hospodarske Noviny (hn.ihned.cz) dẫn lời một nhân chứng là phóng viên Pakistan Hamid Mir cho biết cô Nguyễn Hồng Ngọc và bạn là tân đại sứ Czech tại Pakistan Ivo Zdarek vẫn an toàn khi quả bom nổ.

“Ông đại sứ và người bạn Việt Nam đã có thể an toàn rời khách sạn ngay sau vụ nổ, nhưng họ quyết định quay trở lại giúp đưa những người bị thương ra khỏi khách sạn - phóng viên Mir kể lại - Sau đó, họ bị mắc kẹt trong biển lửa”. Trong khi đó, Hãng tin AFP dẫn lời ông Jaroslav Kalfirt, quan chức Đại sứ quán CH Czech tại Islamabad, cho biết 5 phút sau vụ nổ xảy ra, ông Zdarek trả lời điện thoại và cho biết vẫn đang an toàn. Tuy nhiên, năm phút sau nữa ông gọi lại cho đại sứ quán cầu cứu.

Hôm qua, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam đã gửi lời chia buồn đến gia đình cô Nguyễn Hồng Ngọc và cho biết thi hài cô hiện đang đặt tại nhà xác Bệnh viện PIMS ở Islamabad.

Cảnh sát Pakistan tuyên bố đã bắt giữ ba nghi phạm vụ đánh bom khách sạn Marriott. Cuộc truy quét ngày 22-9 diễn ra ở thành phố Kharian thuộc tỉnh Punjab. Báo Times Of India cho biết trong số các nghi can có Qari Muhammad Ali, thầy tế một nhà thờ Hồi giáo ở Kharian. Hiện an ninh Pakistan vẫn đang ráo riết điều tra tại thủ đô Islamabad và các tỉnh lân cận.

Trong khi đó, Hãng tin AFP đưa tin đài truyền hình Al-Arabiya tại Dubai cho biết một phóng viên của đài nhận được tin nhắn yêu cầu gọi vào một số điện thoại. Khi phóng viên này gọi, một giọng nói bằng tiếng Anh với âm Nam Á tuyên bố nhóm Fedayeen of Islam (Những người ủng hộ đạo Hồi) đã thực hiện vụ đánh bom.