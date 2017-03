Nâng cấp báo động tại các căn cứ quân sự của Mỹ

Một căn cứ quân sự của Mỹ. (Ảnh: Internet)

Phát biểu với các phóng viên, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Little nói: "Cấp độ bảo vệ lực lượng đối với các cơ sở quân sự, chủ yếu là ở Mỹ, đã được nâng lên trước lễ tưởng niệm 10 năm sự kiện 11/9. Việc nâng mức độ báo động này không nhằm phản ứng trước bất cứ mối đe dọa cụ thể nào mà chỉ là một biện pháp phòng ngừa".



Theo ông Little, biện pháp này do Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đưa ra theo khuyến nghị của người đứng đầu Bộ chỉ huy phương Bắc của Mỹ và sẽ có hiệu lực từ ngày 7/9.



Lầu Năm Góc là một trong những mục tiêu của vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2011, trong đó các thành viên al-Qaeda cướp 4 máy bay và làm khoảng 3.000 người thiệt mạng.



Hai chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, một chiếc lao vào Lầu Năm Góc còn chiếc thứ tư đâm xuống một cánh đồng ở Shanksville, bang Pennsylvania.



Các quan chức an ninh Mỹ đang đặc biệt cảnh giác vì lễ tưởng niệm 10 năm xảy ra sự kiện 11/9 đang tới gần.



Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo đi lại trên toàn thế giới, yêu cầu các công dân Mỹ đi ra nước ngoài hoặc sống ở nước ngoài nên đề phòng đe dọa của al-Qaeda và các tổ chức liên quan./.

(Theo Vietnam+)