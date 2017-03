Nắng nóng, Bắc Kinh tăng trợ cấp

Đối với người làm việc ngoài trời, tiền trợ cấp mỗi tháng được điều chỉnh từ 60 nhân dân tệ (165.000 đồng VN) lên gấp đôi. Đối với người làm việc trong nhà, nơi có nhiệt độ từ 33oC trở lên, trợ cấp 45 nhân dân tệ (123.750 đồng VN) được tăng gấp đôi.

Tính đến ngày 6-7, đợt nắng nóng tại Bắc Kinh đã kéo dài năm ngày. Nhiệt độ mặt đất vượt quá 60oC, nơi cao nhất 68oC. Hai ngày gần đây đã có 59 người nhập viện và một nam thanh niên 27 tuổi chết.

Cục Nhân lực và An sinh xã hội đã yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, cơ quan phải áp dụng các biện pháp giảm nóng tránh nắng, cải thiện điều kiện bảo hộ lao động, cấm bố trí phụ nữ mang thai làm việc ngoài trời có nhiệt độ từ 35oC trở lên hoặc trong nhà có nhiệt độ từ 33oC trở lên.

HOÀNG HẠNH (Theo Nhân dân nhật báo)