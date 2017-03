Nắng nóng, dân Nhật đổ xô tới nhà ma

Các ngôi nhà ma được thiết lập đặc biệt cho mùa hè tại những công viên giải trí ở Nhật. Truyền thống này liên quan tới đạo Phật, vốn coi tháng 8 là thời gian linh hồn tổ tiên trở về thăm con cháu và người sống đi thăm mộ ông bà.



Năm nay, các ngôi nhà ma đã đón một lượng khách tham quan tăng vọt vì theo truyền thống, chuyện ma sẽ khiến mọi người rùng mình và làm giảm nhiệt trong người.



Do nhiệt độ vẫn cao, công viên giải trí Tokyo Dome City Attractions đã kéo dài thời gian mở cửa nhà ma thêm một tháng.



"Chúng tôi đã mở cửa nhà ma vào mùa hè tại công viên suốt 19 năm vừa qua, nhưng năm nay là đặc biệt và chúng tôi có thêm nhiều khách tham quan, nhờ tiết trời nóng bức", phát ngôn viên của công ty trên là Yoshinosuke Goto nói. Trong 6 tuần vừa qua, hơn 40.000 sinh viên, các cặp vợ chồng, công nhân viên chức đã tới nhà ma này.



"Chúng tôi căng thẳng tới mức toát mồ hôi lạnh", hai công nhân tên là Takuya Fujita và Mai Uchino cho biết trong khi vẫn bám lấy nhau lúc rời ngôi nhà ma ám. "Chúng tôi tới đây vì trời rất nóng và chúng tôi muốn có cảm giác ớn lạnh".



Một số công viên giải trí khác cũng cho biết, lượng khách tới tham quan tăng vọt. Ban quản lý nhà ma ở công viên Yomiuri Land cho biết, lượng khách tăng 15% so với năm ngoái, với 37.000 khách.



Nhiệt độ ở Nhật lên tới 38,3 độ C, khiến 132 người chết và hơn 30.000 nhập viện vì say nắng.





