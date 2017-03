NATO phá hệ thống rađa ở sân bay dân sự Tripoli

Tuyên bố cùa NATO cho biết rađa kiểm soát không lưu tại sân bay dân sự trên đã theo dõi các máy bay NATO và cung cấp thông tin cho lực lượng phòng không Libya. Tuyên bố nói: "Rađa kể trên trước đây được sử dụng cho các mục đích dân sự, đã bị lực lượng của ông Gaddafi sử dụng để theo dõi các máy bay NATO bay trên không phận thủ đô Tripoli và phối hợp với hệ thống cảnh báo sớm của lực lượng phòng không".



NATO, lực lượng trong vòng bốn tháng qua đã không kích hàng chục địa điểm đặt rađa quân sự của Libya, cho biết việc áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời Libya khiến Tripoli không còn cần phải sử dụng rađa cho các mục đích dân sự.



Do các hạn chế về kỹ thuật, khó có thể chuyển đổi rađa dân sự cho mục đích tấn công các máy bay chiến đấu như rađa quân sự, tuy nhiên, rađa dân sự vẫn có thể giám sát không phận và cung cấp thông tin chung về tốc độ cũng như độ cao của máy bay thâm nhập.



NATO vẫn liên tục bị chỉ trích vì những cáo buộc cho rằng khối quân sự này đã vượt quá uỷ quyền của Hội đồng Bảo an LHQ, theo đó cho phép họ không kích lực lượng của ông Gaddafi. Hội đồng Bảo an đã áp đặt một lệnh cấm toàn bộ các chuyến bay và cho phép sử dụng "mọi biện pháp" để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Libya./.

