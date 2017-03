NATO tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan

(Ảnh minh họa: oneindia.in)

Tỉnh trưởng tỉnh này Sarwar Subat cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đã xác nhận chỉ huy Taliban Mullah Ibrahim bị tiêu diệt trong một vụ không kích vào tối 26/10 ở huyện Khashroad thuộc tỉnh này.



Cuộc không kích trên được lực lượng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu, thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan an ninh của Afghanistan ở tỉnh Nimroz.



Theo các nguồn tin, thủ lĩnh Ibrahim mới chuyển từ tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan về huyện Khashroad để chỉ huy một nhóm tay súng nổi dậy Taliban và khởi xướng các hoạt động chống chính quyền địa phương.



Hiện lực lượng Taliban chưa đưa ra phản ứng trước thông tin về cái chết của Ibrahim./.

(Theo TTXVN)