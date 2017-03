New Delhi cáo buộc Pakistan sát hại 5 binh sỹ Ấn Độ

New Dehli cũng khẳng định vụ việc này sẽ gây tổn hại các mối quan hệ đang cải thiện giữa hai quốc gia láng giềng và ám chỉ tới một hành động đáp trả bằng quân sự tiềm tàng.



Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony khẳng định lính đặc nhiệm của Pakistan có dính líu tới vụ tấn công vừa qua, đồng thời cho rằng "không sự việc nào xảy ra ở LoC phía Pakistan mà không có sự trợ giúp, tạo điều kiện và sự liên quan trực tiếp của quân đội Pakistan."



Ông Antony còn khuyến cáo không nên coi thường sự kiềm chế của Ấn Độ và cho biết vụ việc sẽ "gây ảnh hưởng tới ứng xử của Ấn Độ tại LoC và mối quan hệ với Pakistan."



Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phe đối lập Ấn Độ cáo buộc vị bộ trưởng này không chỉ trích quân đội Pakistan về vụ tấn công ngày 6/8 trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình.



Giới phân tích cho rằng vụ tấn công đã khiến các nỗ lực tổ chức hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng cập Pakistan Nawaz Sharif trở nên phức tạp hơn.



Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Pakistan dự kiến sẽ có cuộc gặp bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới ở New York (Mỹ).



Cũng trong ngày 8/8, vừa trở về nước sau chuyến công du Arập Xêút, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về căng thẳng leo thang nhanh chóng với quốc gia láng giềng Ấn Độ liên quan tới vụ việc nói trên.



Trước đó, Pakistan đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ phục kích nói trên, vốn được coi là nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước láng giềng này ký thỏa thuận ngừng bắn hồi năm 2003.



Ngoài ra, theo một nguồn tin an ninh, quân đội Pakistan ngày 8/8 đã cáo buộc các lực lượng Ấn Độ xả súng vào một trạm kiểm soát tại khu vực biên giới Kashmir vào hồi 8 giờ 30 phút sáng (theo giờ địa phương) cùng ngày, làm một dân thường Pakistan bị thương.



Phía Ấn Độ chưa có phản ứng gì trước cáo buộc của Pakistan.





