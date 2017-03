New York bồi thường 657 triệu USD cho cứu hộ 11/9

Theo hãng thông tấn AP, số tiền bồi thường này sẽ được chia cho các nhân viên cảnh sát, cứu hoả, nhân viên các dịch vụ công cộng và những người công nhân tham gia vào công tác dọn dẹp hiện trường vụ nổ tại New York, bị ảnh hưởng tới tình trạng sức khoẻ do hít phải khí bụi từ toà tháp đôi.



Đám bụi gây bệnh khổng lồ của toà tháp đôi bị khủng bố hôm 11/9

Việc đạt được thoải thuận trên là một dấu chấm kết thúc vụ kiện kéo dài liên tục từ năm 2004 tới nay. Bản hợp đồng chấp nhận số tiền bồi thường trên cũng được 2 bên là thẩm phán toà án tối cao thành phố cùng nguyên đơn đồng ý và ký kết với sự đồng thuận của hơn 95% trong số 10.000 nguyên đơn.



Những người được nhận bồi thường sẽ phải cung cấp các bằng chứng chứng minh rằng họ đã tham gia vào hoạt động cứu hộ trên khu vực bị tấn công trong ngày 11/9 cũng như các giấy tờ của cơ quan y tế chứng thực họ bị suy giảm sức khoẻ do ảnh hưởng từ công việc cứu hộ trên. Việc thanh toán các khoản bồi thường sẽ do WTC Captive Insurance Co, đảm nhiệm.



Được biết, lực lượng tham gia cứu hộ sau sự kiện 11/9 gồm khoảng 50.000 nhân viên cứu hoả, cảnh sát, công nhân xây dựng, nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh và những người tình nguyện.