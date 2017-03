New York (Mỹ): Máy bay đáp xuống sông

Một phút sau khi cất cánh từ sân bay La Guardia (New York) bay đến Charlotte (bang South Carolina), một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không US Airways (Mỹ) đã bắt buộc hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson cạnh những tòa nhà cao tầng ở khu Manhattan (ảnh).

Điều may mắn là 150 hành khách và tổ lái năm người đều an toàn vô sự. Họ đã leo ra ngoài cánh máy bay chờ lực lượng cứu hộ đến cứu trước khi máy bay chìm hai phần ba trong làn nước lạnh 6o. Nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể do chim trời va chạm làm hai động cơ máy bay ngừng hoạt động.

Người hùng trong tai nạn này là phi công Chesley Sullenberger 67 tuổi. Từ độ cao gần 1.000 m, phi công đã điều khiển cho máy bay đảo một vòng trên bầu trời New York rồi đáp từ từ xuống sông chứ không để tai nạn xảy ra trong khu dân cư.

Người dân New York nhìn thấy máy bay hạ thấp dần cứ tưởng lại xảy ra khủng bố như vụ 11-9-2001. Giới phi công nhận định máy bay gặp tai nạn mà không xảy ra thương vong quả là một phép lạ vì khi máy bay chạm mặt nước, sức chấn động không khác gì xe hơi đang chạy với vận tốc 100 km/giờ bị va đập.

Tổng thống George W. Bush, thống đốc bang New York David Paterson và thị trưởng New York Michael Bloomberg đều đã lên tiếng khen ngợi lòng can đảm và khả năng chuyên nghiệp của phi công. Phi công đã có 40 năm kinh nghiệm lái máy bay, từng lái máy bay chiến đấu trong không quân Mỹ.