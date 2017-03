New York (Mỹ): Quán phải công khai xếp loại vệ sinh

Theo The New York Times ngày 30-1, lần đầu tiên Sở Y tế và vệ sinh New York bắt buộc gần 25.000 nhà hàng, quán ăn trong thành phố phải trưng công khai biển đánh giá xếp loại điều kiện vệ sinh chứ không chỉ đưa lên mạng như trước nay.

Biển xếp loại do thành phố cấp sẽ đặt tại nơi dễ thấy bên ngoài nhà hàng, quán ăn hoặc ngay tiền sảnh. Theo quy định hiện hành, Sở Y tế và vệ sinh sẽ đánh giá điều kiện vệ sinh của nhà hàng, quán ăn mỗi năm một lần. Tuy nhiên từ năm 2011, Sở sẽ căn cứ hệ thống đánh giá theo thứ tự ABC và tùy theo thứ tự này sẽ kiểm tra nhà hàng, quán ăn một, hai hoặc ba lần trong năm. Quán nào quá tệ sẽ bị đóng cửa cho đến khi khắc phục xong sai phạm. MINH NHỰT