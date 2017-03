New York (Mỹ): Taxi được phép rước thêm khách

Theo Báo The New York Times ngày 28-5, cơ quan quản lý cấp phép taxi đã chấp thuận cho tài xế taxi ở New York nhận thêm khách đi cùng tuyến đường để chia sẻ tiền cước.

Theo kế hoạch, từ mùa thu này sẽ có 1.000 chiếc taxi trang bị bảng điện tử thông báo lộ trình xe (theo lộ trình của hành khách đầu tiên) để báo cho hành khách khác biết. Giá cước mới cũng đã được xây dựng. Theo đó, khi xe có từ một hành khách trở lên, mỗi người sẽ được giảm 50% tiền cước. Ngoài ra, tại một số khu phố sầm uất, thành phố sẽ cho lập trạm đón khách theo nhóm bốn người đi chung lộ trình. Thị trưởng New York rất ủng hộ vì giải pháp này góp phần giảm ùn tắc giao thông, giúp hành khách nhanh chóng tìm được taxi trong giờ cao điểm và thân thiện với môi trường. MINH NHỰT