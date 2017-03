New Zealand công bố Sách Trắng quốc phòng mới

Thủ tướng John Key nhấn mạnh văn kiện này được công bố theo cam kết mà Đảng Dân tộc của ông đã đưa ra trước cuộc bầu cử năm 2008.



Sách Trắng quốc phòng sẽ tạo ra một khuôn khổ cho sự cải tổ, đặc biệt là biện pháp sử dụng ngân sách quốc phòng hiệu quả nhất.



Theo Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Wayne Mapp, Sách Trắng quốc phòng cũ được công bố cách đây 13 năm và từ đó đến nay tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi nước này phải đưa ra những điều chỉnh chiến lược.



Sách Trắng lần này phác thảo các mục tiêu quốc phòng của chính phủ trong 25 năm tới, trong bối cảnh New Zealand không phải đối mặt với một mối đe doạ quân sự trực tiếp, nhưng có những áp lực ngày càng tăng về tài nguyên biển và sự gia tăng nguy cơ nhập cư trái phép vào nước này.



Trong Sách Trắng quốc phòng vừa được công bố, New Zealand đặt trọng tâm vào khu vực Nam Thái Bình Dương nhưng không xao lãng các khu vực khác.



Nước này sẽ tăng cường đầu tư cho các binh sỹ ở tiền tuyến thuộc cả ba quân chủng hải-lục-không quân mỗi năm khoảng 300 triệu đôla New Zealand (228 triệu USD), nhưng không tăng thêm ngân sách quốc phòng.



Quân nhân sẽ được giảm bớt trách nhiệm bằng cách tăng cường số lượng nhân viên dân sự làm việc trong quân đội. Lực lượng đổ bộ đường không của New Zealand sẽ được bổ sung binh sỹ được huấn luyện tinh nhuệ nhằm giảm bớt sức ép nhu cầu về lực lượng tham gia các chiến dịch quốc tế.



Lục quân sẽ được tái cơ cấu để tăng cường khả năng chiến đấu, theo đó mỗi năm sẽ có khoảng 800 binh sỹ được cử đi làm các nhiệm vụ ở nước ngoài./.





(TTXVN/Vietnam+)