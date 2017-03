New Zealand kiện 13 hãng hàng không

Chính phủ New Zealand đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý chống lại 13 hãng hàng không quốc tế đã câu kết trên thị trường vận chuyển hàng hóa theo đường hàng không.

Theo Ủy ban Giám sát cạnh tranh, suốt thời gian từ năm 2000 đến 2006, các hãng này đã thông đồng tăng giá cước vận chuyển dưới hình thức phụ thu phí nhiên liệu và phụ thu phí an ninh sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Hành vi này đã đi ngược tính cạnh tranh lành mạnh và xu hướng chống độc quyền.

Ủy ban Giám sát cạnh tranh cho biết các hãng hàng không đã gây thiệt hại cho kinh tế New Zealand khoảng 2,9 tỷ đôla New Zealand (27.200 tỷ đồng VN). So với các nước khác, khi giá cước máy bay tăng, New Zealand bị ảnh hưởng hơn vì khoảng cách địa lý xa hơn. Giá cước tăng sẽ làm tăng giá thành hàng nhập khẩu và xuất khẩu khiến sức cạnh tranh các sản phẩm của New Zealand bị giảm sút.

Theo Ủy ban Giám sát cạnh tranh, có hơn 60 hãng hàng không có liên quan nhưng Ủy ban chỉ tập trung vào 13 hãng lớn gây thiệt hại nhiều, trong đó có các đại gia như Qantas Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates Airline, Korean Airlines và United Airlines. Hiện chính phủ New Zealand đã liên hệ với Bộ Tư pháp Mỹ, Liên minh châu Âu, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh Úc để làm sáng tỏ vấn đề.

Tại Mỹ, các hãng hàng không như British Airways, Korean Air, Qantas và Japan Airlines đã đạt được thỏa thuận về tiền phạt. Mới đây, hãng hàng không Air France KLM đã chấp nhận mức phạt lên đến 289 triệu USD. Tính chung, tòa án Mỹ đã tuyên phạt các hãng hàng không 1,2 tỷ USD về hành vi câu kết đẩy giá vận chuyển hàng hóa đến và xuất khỏi Mỹ. Tại Úc, tòa án cũng buộc hai hãng hàng không Qantas và British Airways phải nộp phạt.