Newsweek dừng báo in, chuyển sang kỹ thuật số

Newsweek thông báo hôm 18/10 rằng tờ báo này sẽ chấm dứt 80 năm hoạt động để đương đầu với tình hình kinh doanh báo chí ngày càng khó khăn. Tuần báo này và website thông tin Daily Beast đang thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn IAC/InterActiveCorp.



Giám đốc điều hành của Công ty Newsweek Daily BEAST - bà Baba Shetty và Tổng Biên tập Newsweek - bà Tina Brown - cho biết, tờ Newsweek kỹ thuật số sẽ có tên là Newsweek Global và chỉ tồn tại một phiên bản duy nhất trên toàn cầu. Trong thông cáo trên trang web Daily Beast, hai nhà lãnh đạo trên thừa nhận, quyết định ngừng in tờ tạp chí “là do những thách thức kinh tế của ngành xuất bản và phát hành”.











Hiện nay, báo in đang tiếp tục phải hứng chịu sự lấn át mạnh mẽ của kỷ nguyên số hóa và theo một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew (PRC) thì tin tức truyền hình sẽ là “nạn nhân” tiếp theo của xu hướng mới.

Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là những người có xu hướng rời xa tin tức truyền hình lại chủ yếu là giới trẻ, những người quyết định loại hình tin tức cho tương lai. PRC chỉ ra rằng, số người trong độ tuổi từ 18-29 xem tin tức qua TV đã giảm từ 42% hồi năm 2006 xuống còn 28% hiện nay.

Bên cạnh đó, dịch vụ cáp cũng không khả dĩ hơn là mấy, khi số người có tuổi từ 65 trở lên thường xem các chương trình tin tức qua cáp đang nhiều gấp đôi lượng khán giả có tuổi dưới 30, với tỉ lệ tương quan là 51% với 23%.

Theo Lao động

Daily Beast là trang thông tin trực tuyến, được bà Brown - vốn là cựu Tổng Biên tập của các tạp chí như The New Yorker, Vanity Fair và Talk - thành lập từ năm 2008. Website của Newsweek và Daily Beast đã sáp nhập vào năm 2010. Trái với Daily Beast - cho phép truy cập miễn phí và hỗ trợ quảng cáo, Newsweek Global phục vụ bạn đọc trên cơ sở mất phí, mặc dù một số nội dung vẫn phát không trên Daily Beast.Newsweek được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phát triển được độc giả online, một phần nhờ sự thịnh hành của các thiết bị công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các công cụ đọc báo từ Amazon.com và Barnes&Noble. Daily Beast hiện có trên 15 triệu lượt truy cập mỗi tháng, tăng 70% so với một năm trước. Từ nhiều năm nay, ấn bản in của Newsweek đã giảm sút số lượng, từ thời kỳ đỉnh cao trên 3,1 triệu bản/tháng, xuống còn khoảng 1,5 triệu bản vào tháng 6.2012.Tờ Washington Post đã bán Newsweek cho tỉ phú California Sidney Harman với giá tượng trưng 1USD hồi năm 2010. Sau khi Harman qua đời hồi năm 2011, gia đình ông đã chấm dứt việc đóng góp tài chính cho hoạt động của tạp chí. Giống nhiều tờ báo và tạp chí khác ở Mỹ, Newsweek đã vất vả đương đầu với việc tụt giảm số lượng doanh thu quảng cáo, giảm lượng phát hành và mất độc giả do họ chuộng các dịch vụ tin tức miễn phí trên mạng Internet hơn.