Nga bắt bốn nghi can âm mưu khủng bố ở Mátxcơva

Thông báo của Cơ quan An ninh Nga (FSB) cho biết FSB vừa bắt giữ bốn nghi can âm mưu tiến hành khủng bố tại Mátxcơva vào dịp đón năm mới 2011 vừa qua. Bốn nghi can bị bắt đã được điều tới Mátxcơva cùng sáu tên khác.

FSB xác nhận rằng tên cầm đầu nhóm khủng bố tại Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga, Ibrahimhalil Daudov đã cử vợ hắn và con trai thứ ba cùng nhóm thuộc hạ đến Mátxcơva đánh bom liều chết nhằm trả thù cho hai con trai đầu của hắn đã thiệt mạng. Người thứ 10 trong nhóm được sử dụng làm "nữ đánh bom liều chết" là bà Zeinab Suiunova, mẹ của hai đứa trẻ bị nhóm của Daudov bắt làm con tin. Khi đang trú ẩn tại một ngôi nhà thuộc quận Kuzminki ở Mátxcơva, vợ của Daudov đã thiệt mạng do bất cẩn với chất nổ. Hai mục tiêu mà nhóm khủng bố này định tiến hành đánh bom liều chết là một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Nga và sân bay quốc tế Domodedovo. Tuy nhiên, chúng chưa kịp thực hiện toàn bộ kế hoạch tội lỗi thì bị phát hiện và truy bắt gắt gao. Hiện bốn tên đã bị bắt và tạm giam tại nhà tù Lefotovo ở Mátxcơva. Các nhân viên an ninh và cảnh sát Nga đang ráo riết truy bắt năm tên còn lại của nhóm khủng bố, trong đó có vợ chồng tên Razdobudko vốn được coi là "mất tích" tại Cộng hòa Dagestan từ tháng 10/2010. Theo TTXVN/Vietnam+