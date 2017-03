Nga cảnh báo Hiến chương Liên hợp quốc lung lay

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (nguồn: Getty Images)

Một lần nữa ông Lavrov tuyên bố Nga ủng hộ những nỗ lực của nhân dân Syria cũng như của các dân tộc khác trong việc hướng tới một cuộc sống tốt đẹp và công bằng hơn, phản đối sử dụng vũ lực cho dù có xuất phát từ đâu.



Mátxcơva đang nỗ lực để những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được chấp hành, trong đó có tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.



Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 10/2 cũng tuyên bố Nga sẽ thực thực "các biện pháp mạnh mẽ" tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu một số thành viên sử dụng cơ quan này để tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.



Ông nêu rõ Mátxcơva đã giải thích vì sao Nga phủ quyết bản dự thảo nghị quyết do các nước Arập và châu Âu bảo trợ tại Hội đồng Bảo an.



Hãng thông tấn Itar-Tass cho hay Nga đang nỗ lực tạo các điều kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại của người Syria mà không có sự can dự của bên ngoài.



Đầu tuần này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng kêu gọi các nước ủy viên Hội đồng Bảo an tránh vội vàng đưa ra hành động đơn phương về vấn đề Syria./.