Nga chặn âm mưu theo dõi các quan chức cấp cao

Cả hai nghi can trên đã bị bắt giữ.



“Một cuộc lục soát đã được tiến hành tại nhà ở và nơi làm việc của A.Yu. Smirnov (cựu quan chức an ninh) và A.V. Mikhailenko (thám tử tư) cũng như văn phòng của công ty an ninh tư nhân Belgan”, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ FSB cho biết.



Một lượng lớn vũ khí và chất nổ cũng đã được tìm thấy trong quá trình lục soát kể trên, theo FSB.



FSB chưa tiết lộ các quan chức cấp cao nào được cho là đã bị nghe lén điện thoại.



Cũng theo hãng tin RIA Novosti, các quan chức FSB đang điều tra đây là vụ vi phạm Điều 137 và 138 Bộ luật hình sự Liên bang Nga, vốn quy định hình phạt là 4 năm tù giam đối với những ai vi phạm.



Theo Huỳnh Thiềm (TNO)