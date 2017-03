Nga: Cháy rừng thiêu rụi hơn 800 ngôi nhà

Hơn 270 ngôi đã bị phá huỷ tại vùng Voronezh và 547 ngôi nhà khác cũng bị thiêu rụi tại vùng Nizhny Novgorod.



“5 người - trong đó có một lính cứu hoả - đã thiệt mạng, 21 người khác phải nhập viện và hơn 100 người được sơ cứu tại chỗ ở vùng Voronezh”, một phát ngôn viên Bộ các vấn đề khẩn cấp nói.



Hiện bộ các vấn đề khẩn cấp Nga chưa nhận được thông tin về con số thương vong tại khu vực Nizhny Novgorod nhưng ít nhất 1.662 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị đe doạ bởi các đám cháy rừng đang lan rộng rất nhanh.

Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga đã điều động thêm các đơn vị chữa cháy bổ sung, cùng 16 máy bayvà trực thăng để chiến đấu với lửa tại 5 khu vực thuộc miền trung nước Nga.

Nhiệt độ trên khắp khu vực tây và trung nước Nga đã leo lên ngưỡng trên 35 độ C trong 5 tuần qua,làm bùng phátcác vụ cháy than bùn và cháy rừng, gây rađợt hạn hán được cho là tồi tệ nhất kể từ năm 1972.

Vùng Mátxcơva cũng đang phải trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần3 thập niên qua và khói từ các đám cháy than bùn đã bao trùm trung tâm thủ đô.













để dập tắt một đám cháy than bùn ở Shatura,

cách thủ đô Mátxcơva130 km về phía đông nam.





Khói do cháy rừng bốc lên gần một nhà thờ ở thị trấn Vyksa, cách thành phố Nizhny Novgorod khoảng 150km về phía tây nam.Một phụ nữ bỏ chạy khỏi đám cháy rừng tại Vyksa.Máy bay của Bộ các vấn đề khẩn cấp tham gia chữa cháy tại Vyksa.Người dân địa phương truyền tay nhau các xô nướcđể dập tắt một đám cháy than bùn ở Shatura,cách thủ đô Mátxcơva130 km về phía đông nam.Hàng trăm ngôi nhà đã bị thiêu rụi ở miền trung nước Nga.

Theo An Bình ( DT/ RIA, AP)