Nga chỉ trích NATO âm mưu sát hại ông Gadhafi

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. (Nguồn: Reuters)

Nga coi đó là hành động vượt ra ngoài khuôn khổ Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Trả lời phỏng vấn báo Tin tức Mátxcơva, ông Lavrov nhấn mạnh Nghị quyết 1973 chỉ nêu mục đích duy nhất là bảo vệ dân thường Libya.



Vì vậy, việc liên quân do NATO đứng đầu công khai tìm cách lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Gaddafi, sát hại ông và người thân của ông là hành động vượt quá sứ mệnh mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giao phó.



Ông khẳng định tại Libya đang xảy ra nội chiến thực sự và nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp.



Nga kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức, tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng trên cơ sở tiến hành đàm phán thông qua các lực lượng trung gian, trước hết là Liên minh châu Phi (AU) và Liên hợp quốc.



Ông đồng thời khẳng định người dân Libya đóng vai trò quyết định trong việc tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại nước này./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)