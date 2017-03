Nga: Đánh bom tự sát làm hàng chục người thiệt mạng

Chính phủ Nga đã ra lệnh tăng cường an ninh tại các sân bay sau hai vụ nổ trên. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm về hai vụ nổ bom, tuy nhiên các nhà chức trách đang nghi ngờ vụ nổ do các nhóm nổi dậy tại Bắc Caucasus thực hiện, nơi có lực lượng hồi giáo đối đầu với chính phủ Nga.



Các quan chức Nga nhận định, hai phụ nữ đã đeo thuốc nổ TNT quanh lưng, khối lượng từ 500g – 2 kg. Vụ nổ thứ nhất xảy ra vào hồi 8g ngày 29.3 giờ địa phương (khoảng 11g trưa giờ Việt Nam), khiến toa xe thứ hai của tàu điện bị phá huỷ, trong khi tàu điện đang dừng tại ga Lubyank, gần trụ sở của cơ quan an ninh nội địa Nga (FSB). Vụ nổ này khiến 23 người chết.



Vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó 40 phút, cũng tại toa thứ hai của một tàu điện đang dừng tại ga Park Kultury, khiến 14 người khác tử vong. Cảnh sát cho biết gần 40 người khác bị thương trong hai vụ nổ trên.



Đồng rúp của Nga giảm từ 34,13 xuống 34,25 so với đồng euro, trong khi thị trường chứng khoán Nga giảm 0,15% vào giờ mở cửa.



Tháng 2.2004, một vụ tấn công tự sát xảy ra tại tàu điện ngầm ở Moscow khiến ít nhất 39 người chết và 100 người bị thương.





