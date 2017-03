Nga: Đụng độ ở Bắc Kavkaz, 20 người thiệt mạng

Trong số ba nhân viên an ninh thiệt mạng có hai thành viên thuộc Lực lượng an ninh liên bang (FSB) và một quan chức thuộc Bộ Nội vụ nước này.



Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cũng cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hai nghi can liên quan tới vụ đánh bom khủng bố sân bay quốc tế Domodedovo ở Mátxcơva tháng Một vừa qua làm 37 người chết./.





(TTXVN/Vietnam+)