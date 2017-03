Nga: Không tìm thấy bằng chứng Triều Tiên đứng sau vụ Cheonan

Hãng tin NgaInterfax đã dẫn lời một nguồn tin hải quân Nga cho biết nhóm điều tra đã xem xét tình trạng hư hại của thân tàu và các vật chứng Hàn Quốc đưa ra. Tuy nhiên, những chứng cứ này chưa đủ để chứng minh những dính líu của Triều Tiên với vụ đắm chiến hạm vốn làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.



Trong một tin liên quan, báo Yomiuri của Nhật Bản cũng trích dẫnnguồn tin củaInterfax dự đoán Nga có thể không ủng hộ Hàn Quốc trong việc kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa ra các biện pháp cấm vận Triều Tiên.



Nhóm chuyên gia Nga gồm 3 đại tá hải quân đã tiến hành điều tra trong một tuần tại Hàn Quốc và trở về nước vào ngày 7/6 vừa qua. Sáng 9/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhóm điều tra quốc tế sẽ báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kết quả điều tra mà Seoul kết luận rằng Triều Tiên “phải chịu trách nhiệm về vụ Cheonan”. Triều Tiên hôm qua tuyên bố nước này đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thúc giục cuộc điều tra về tàu Cheonan, đồng thời cảnh báo những hậu quả “nghiêm trọng” nếu các biện pháp trừng phạt chống lại nước này được thảo luận. “Nếu kết quả điều tra một phía được đưa ra trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì rõ ràng chủ quyền và an ninh của Triều Tiên đã bị xâm phạm”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA trích dẫn thư do ông Sin Son-ho, đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, viết. “Vì vậy, sẽ không ai có thể tưởng tượng hậu quả của nó sẽ nghiêm trọng như thế nào đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên”, bức thư đề gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an, ông Claude Heller, ngày 8/6. Triều Tiên đã cảnh báo khả năng xảy ra chiến tranh nếu nước này bị trừng phạt hay cấm vận vì vụ tàu Cheonan, yêu cầu Seoul chấp nhận nhóm điều tra từ Bình Nhưỡng và kiểm chứng các kết quả điều tra trước đó.

Theo Việt Hà (DT)