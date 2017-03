Nga lên tiếng cáo buộc Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Tòa tháp Duma quốc gia, Nga. (Nguồn: Internet)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Constantin Dolgov nhấn mạnh Mátxcơva rất quan tâm tới những tuyên bố của các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về các dự luật của Nga liên quan tới việc tăng cường kiểm soát các tổ chức phi chính phủ do nước ngoài tài trợ. Đây thực chất là mưu toan can thiệp thô bạo và trắng trợn vào hoạt động của nhà chức trách Nga cũng như tiến trình lập pháp của một quốc gia có chủ quyền.



Theo ông Dolgov, những tuyên bố của giới chức Mỹ không phù hợp với tinh thần hiểu biết lẫn nhau được nêu trong tuyên bố chung đạt được trước đó giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barak Obama.



Cùng ngày, với 374 phiếu thuận, ba phiếu chống và một phiếu trắng, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật về siết chặt kiểm soát các tổ chức phi chính phủ do nước ngoài tài trợ. Tuy nhiên, dự luật còn phải được Thượng viện Nga thông qua trước khi Tổng thống Putin ký thành luật./.

(Theo TTXVN)