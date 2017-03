Nga: Một máy bay bí ẩn tiếp cận máy bay chở khách

(Nguồn: Flickr.com)

Thông tin về vụ việc trên được truyền thông Nga đưa đầu tiên ngày 23/1 sau khi chiếc máy bay chở khách Boeing 767 do một công ty lữ hành lớn của Nga thuê chở 285 hành khách, xuất phát từ Bali của Indonesia, đã hạ cánh an toàn xuống Yekaterinburg thuộc Ural.



Kênh truyền hình "1" của Nga đã phát sóng hình ảnh lưu trên máy tính cho thấy chiếc máy bay chở khách này chút nữa đã va chạm với một máy bay chiến đấu.



Thông tin của Channel One ám chỉ đây có thể là máy bay của NATO vì Afghanistan hiện chưa có máy bay chiến đấu.



Theo cơ trưởng máy bay chở khách Boeing 767, khi đang bay trên bầu trời thủ đô Kabul ở độ cao 10.800m, hệ thống cảnh báo của máy bay tự động kích hoạt và cho thấy một máy bay lạ đang tiến lại gần một cách nguy hiểm. Còn chiếc máy bay lạ có thời điểm chỉ cách chiếc Boeing 767 có 330m và không đáp lại yêu cầu của tổ lái.



Hãng tin Interfax cùng ngày dẫn lời một quan chức cấp cao Nga nói rằng chiếc máy bay chiến đấu này sơn màu giống như máy bay của một căn cứ không quân NATO./.

(Theo TTXVN)