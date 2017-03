Nga nâng cấp hải quân

Trong đó tám tàu được trang bị tên lửa hạt nhân.

Tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải - Ảnh: Reuters

Chính quyền Nga dự chi 23.000 tỉ rup (712 tỉ USD) cho ngân sách quốc phòng từ nay đến năm 2020, riêng năm 2013 sẽ chi 4.400 tỉ rup (137,6 tỉ USD) cho việc mua sắm khí tài quân sự, tức chiếm 19% trong tổng dự chi ngân sách quốc phòng của nước này.

Duy trì lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới

Theo đài truyền hình RT, toàn bộ 51 tàu chiến hiện đại và 24 tàu ngầm sẽ được cung cấp đầy đủ trước năm 2020. Riêng năm 2012, như RIA Novosti dẫn lời chỉ huy hải quân Nga, phó đô đốc Vikor Chirkov, tiết lộ hải quân Nga có thể nhận thêm 10-15 tàu chiến, trong đó bao gồm tàu khu trục và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo kế hoạch của Nga, sau năm 2020 Matxcơva sẽ bắt đầu đóng tàu sân bay mới nhằm đẩy mạnh khả năng triển khai không quân ở nước ngoài. “Tại thời điểm này, cơ quan sản xuất tàu đã nhận được hợp đồng của chiếc tàu này, mọi hồ sơ đã được xúc tiến và ngân sách cho chương trình đóng tàu sân bay đã được cấp xong” - RIA Novosti dẫn lời ông Chirkov cho biết. Kế hoạch đóng tàu sân bay mới này là một phần trong kế hoạch nâng cấp hải quân Nga và nâng tổng số tàu sân bay hiện có của Nga lên hai, ngoài tàu “đô đốc Kuznetsov” đang sở hữu, được đóng từ năm 1985 và đang được đại tu.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố Matxcơva sẽ tăng cường lực lượng hải quân nhằm duy trì sức mạnh hàng đầu thế giới của mình. Tại lễ khởi công đóng tàu ngầm lớp Borei ngày 30-7, ông Putin cũng cho biết đến năm 2020 hải quân Nga sẽ được cải thiện đáng kể với tám tàu ngầm lớp Borei thế hệ mới mang tên lửa hạt nhân.

Cải thiện hình ảnh nước Nga

“Người Nga đang xem hải quân là một công cụ để thể hiện hình ảnh nước Nga ra thế giới và đảm bảo an ninh cho sự mở rộng kinh tế của mình. Các lực lượng của Nga ở biển Caribê sẽ làm tăng hình tượng quốc tế của Nga hơn là đang đe dọa các hoạt động quân sự trong khu vực của Mỹ” - tạp chí hải quân Proceeding dẫn lời giáo sư Thomas Feddyszyn thuộc Trường chiến tranh hải quân của New England nói.

Báo chí Nga cũng loan tin Matxcơva đang thúc đẩy những cuộc thảo luận về việc thiết lập các căn cứ hải quân ở nước ngoài. “Tại thời điểm hiện nay Nga không có bất kỳ căn cứ hải quân nào bên ngoài lãnh thổ nước này để đảm bảo cho năm hạm đội gồm 30 tàu chiến của mình có thể hoạt động thông suốt ở các vùng biển trên thế giới” - RIA Novosti dẫn lời nhà nghiên cứu quốc phòng ở

Matxcơva Payel Felgenhauer.Căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở nước ngoài là tại cảng Tartus của Syria. Interfax khẳng định cảng Tartus là căn cứ quân sự chiến lược cực kỳ quan trọng đối với hải quân Nga, là nơi hậu thuẫn cho các lực lượng tác chiến của nước này ở Địa Trung Hải. Do đó nếu mất Tartus, Nga thật sự sẽ mất đi sức ảnh hưởng của mình trong khu vực then chốt này. Ngày 5-8, báo chí Nga cho biết Matxcơva sẽ điều ba tàu hải quân cùng 360 lính thủy quân lục chiến đến cảng Tartus để giữ an toàn cho khu căn cứ hải quân này của Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin này, song vẫn để ngỏ khả năng Matxcơva sẽ hành động ngay lập tức nếu cần thiết.

Theo Mỹ Loan (Tuổi Trẻ)