“Nga ngừng hợp đồng chuyển giao tên lửa cho Iran”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây phê chuẩn lệnh trừng phạt thứ tư với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Nghị quyết mới áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Iran bao gồm lệnh cấm đi lại và những hạn chế tài chính đối với những cá nhân hoặc nhóm có liên hệ với các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo Iran, kể cả với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, và Công ty Hàng hải của nước cộng hòa Hồi giáo này. Nghị quyết mới còn nới rộng lệnh cấm vũ khí của Liên hợp quốc (LHQ) chống lại Tehran và đồng thời nhắm vào lĩnh vực ngân hàng Iran. Giới tình báo phương Tây cho rằng Iran chỉ còn 1-3 năm nữa là có khả năng sản xuất bom nguyên tử, khiến thế giới phải kiềm chế chương trình làm giàu hạt nhân của nước này bằng các lệnh trừng phạt. Iran đã lập tức bác bỏ các biện pháp cấm vận này, lên án nghị quyết của LHQ là một động thái sai lầm và sẽ làm phức tạp hóa hơn nữa những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của họ. Trước đây, Nga luôn bảo vệ quyền thực hiện hợp đồng bán cho Iran các tên lửa S-300 với mục đích phòng vệ. Nhưng động thái mới của Nga cho thấy sự ủng hộ của cá cường quốc lớn nằm ngoài khối cường quốc phương Tây đang nhạt dần. Hợp đồng chuyển giao tên lửa S-300 giữa Nga và Iran được Iran lần đầu tiên tiết lộ vào năm 2007. S-300 là hệ thống phòng không tầm xa di động, có thể phát hiện, lần theo dấu vết và phá huỷ các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay bay ở tầm thấp. Mỹ và Israel, 2 đối thủ của Iran chiếm thế mạnh ở Trung Đông, từ lâu đã kịch liệt phản đối hợp đồng mua bán này, do hợp đồng cho Iran thêm phương tiện để chống lại các cuộc không kích nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Tehran. Sau những tín hiệu trái chiều từ Mátxcơva, Thủ tướng Putin cuối cùng đã khẳng định Nga sẽ ngưng việc chuyển giao tên lửa. Thông tin được văn phòng Tổng thống Pháp Sarkozy đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày hôm qua. Người phát ngôn của Tổng thống Sarkozy dẫn lời ông Putin cho biết Iran “rất không vui” và muốn trừng phạt Mátxcơva trước quyết định trên. Trước đó, một nguồn tin từ Điện Kremlin cho hay “hợp đồng chuyển giao S-300 của Nga cho Iran nằm trong lệnh trừng phạt của LHQ”. Giới chức Hội đồng bảo an cũng cho rằng lời kêu gọi các thành viên LHQ “thận trọng và kiềm chế” đối với vấn đề bán vũ khí cho Iran trong nghị quyết mới có nghĩa là Mátxcơva bị phản đối chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tinh vi của nước này. Theo Phan Anh ( Dân Trí/Reuters)